سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا وطالبان ينهيان صياغة مسودة اتفاق السلام

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:21 ص
أمريكا وطالبان ينهيان صياغة مسودة اتفاق السلام وفد طالبان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع مندوبو الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم /الأربعاء/ اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق من المتوقع أن تحدد الخطوط العريضة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتمثل ضمانة موثقة من جانب طالبان لمحاربة الجماعات الإرهابية في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب.
وقالت مصادر مطلعة على هذه المفاوضات - في تصريح لقناة /آريانا نيوز/ الأفغانية - إن "مندوبي الولايات المتحدة وممثلي حركة طالبان انتهوا من صياغة مسودة اتفاق السلام في الجولة التاسعة من المحادثات"​​​.
ويجري أعضاء الوفدين - حاليا - مراجعة نهائية لنسخ الاتفاق المكتوبة باللغات الإنجليزية والبشتو والداري، للتأكد من عدم وجود اختلافات بين النسخ.
وأوضحت القناة الأفغانية الخاصة أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين في وقت لاحق اليوم، على أن يتوجه زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام بأفغانستان إلى العاصمة كابول لاطلاع القادة الأفغان على تفاصيل الاتفاق.
وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان قد بدأوا - الخميس الماضي - الجولة التاسعة من مباحثاتهم على أمل استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.


طالبان

أمريكا

اتفاق سلام

القوات الأمريكية بأفغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى

البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة