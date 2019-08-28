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أسقف الشباب بالكنيسة القبطية يزور دير الأنبا بولا فى بودابست للمرة الأولى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:00 م
أسقف الشباب بالكنيسة القبطية يزور دير الأنبا بولا فى بودابست للمرة الأولى الأنبا موسى أسقف عام الشباب فى الكنيسة القبطية بمصر وكل بلاد المهجر
كتبت سارة علام

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زار الأنبا موسى، أسقف عام الشباب فى الكنيسة القبطية بمصر وكل بلاد المهجر أمس، دير القديس الأنبا بولا المصرى فى بودابست، وصاحبه فى الزيارة القمص يوسف خليل.

جاءت تلك الزيارة بدعوة من الراهب إنطال (أنطونيوس)، رئيس دير الأنبا بولا المصرى فى بودابست.

وخلال الزيارة تعرف رئيس الدير على خدمة الشباب فى مصر، وخدمة أسقفية الشباب التى خدمت الشباب القبطى فى مصر وكل بلاد المهجر. 

ووصل الأنبا موسى، أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وكل بلاد المهجر، إلى بودابست المجر.

كان فى استقبال الأنبا جوفانى أسقف المجر وبولندا ورومانيا والتشيك، والقمص يوسف خليل، كاهن كنيسة مار مرقس فى المجر.
 
 

 


الانبا موسى

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الانبا جيوفاني

دير انبا بولا

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