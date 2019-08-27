5 أكتوبر.. نظر دعوى إيمان البحر بعدم دستورية المادة 30 من قانون المهن الموسيقية

كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن انشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وكان ايمان البحر محمد سيد درويش وشهرته ايمان البحر درويش أقام دعواه التى حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن انشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.