وول ستريت جورنال: رفض على جانبى الأطلسى لاتفاق تجارة حرة بين واشنطن ولندن

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مقترح اتفاق جديد للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، الذى يدعمه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يواجه عراقيل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن كلا من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يرغبا فى إنجاز اتفاق للتجارة الحرة بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى، غير أن هناك رفض ومقاومة على جانبى الأطلسى.

وأضافت أن كلا الزعيمين روجا للعلاقات الثنائية ما بعد البريكست، خاصة التجارية، خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبار، التى عقدت هذا الأسبوع فى فرنسا. غير أنها لفتت إلى أنه لا يمكن عقد اتفاق تجارة حرة بين البلدين إذا بقيت المملكة المتحدة فى منطقة جمارك الاتحاد الأوروبى وهو ما تنطوى عليه الخطة.