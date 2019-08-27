سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الانتخابات التونسية تنشر القواعد المنظمة للحملة الانتخابية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:31 م
هيئة الانتخابات التونسية تنشر القواعد المنظمة للحملة الانتخابية الانتخابات التونسية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، القواعد المنظمة للحملة الانتخابية، محذرة من إمكانية إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية فى حال ما تبين لها وقوع مخالفة لهذه القواعد؛ بما يؤثر على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
 
وشددت الهيئة، فى قرارها الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية الذى تم نشره اليوم بالجريدة الرسمية، على ضرورة احترام جملة من المبادئ خلال الحملة الانتخابية من أبرزها حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس. 
 
كما بينت فى قرارها، أنه يتوجب على المرشحين والقوائم المرشحة الامتناع فى اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمرشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمرشحين.
 
وأكدت أهمية شفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها، وطرق صرف الأموال المرصودة لها، وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بالإضافة إلى ضرورة ألا تشمل الدعاية الانتخابية على معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تسرى أيضا على المواقع الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعى والمدونات وتطبيقات الهاتف الذك.
 
وأوضحت الهيئة فى قرارها، أن حث الناخبين على المشاركة فى التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مرشح أو قائمة بعينها، لا يعد تأثيرا على إرادتهم، غير أنها أكدت على ضرورة أن تلتزم المؤسسات والمنشآت العامة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المرشحين والقوائم والأحزاب. 
 
وشددت، على أنه يحظر خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابى، بث ونشر نتائج استطلاع الآراء التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات،كما يحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب أو حثه على الامتناع عن التصويت.
 

تونس

الانتخابات التونسيه

حملات انتخابيه

انتخابات الرئاسه التونسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة