نيوزويك: انتهاء 13% فقط من الجدار الحدودى الأمريكى الذى وعد به ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد تحدثت عن تقدمها فى تحقيق رؤية الرئيس ترامب للجدار الحدودى، وتفاخرت بأنها أكملت حتى الآن بناء أكثر من 60 ميلا من الجدار الذى يعد أحد أهم الوعود الانتخابية لترامب فى حملة انتخابه الأولى.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود فى تغريدة له يوم الأحد الماضى: "تواصل فرق البناء العمل على نظام الجدار الحدودى الجديد"، ونشرت فيديو التقطته طائرة مسيرة للجدار الذى تم بنائه مؤخرا فى ولاية أريزونا.

وفى حين بدت الوكالة الفيدرالية مسرورة بهذا التقدم، حسبما تقول نيوزويك، إلا أن الستين ميلا لا تمثل سوى 13% فقط من الجدار الذى وعد ترامب بإكماله بنهاية 2020، بطول 450 ميل.

وهذا يعنى أن وكالة الجمارك والهجرة التى تتولى مسئولية الإشراف على بناء الجدار الحدودى بمساعدة وحدة المهندسين بالجيش الأمريكى، يجب أن تبنى نحو 360 ميلا من الجدار الحدودى على مدار الأشهر الـ 16 المقبلة لو أرادت أن تفى باحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس.