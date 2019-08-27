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نورمان رامسى .. رجل "قياس الزمن" والحاصل على نوبل فى الفيزياء عام 1989

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:11 م
نورمان رامسى .. رجل "قياس الزمن" والحاصل على نوبل فى الفيزياء عام 1989 نورمان رامسى
وكالات

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نورمان رامسى رجل " قياس الزمن " هو عالم فيزيائي أمريكي حاز على جائزة نوبل للفيزياء عام 1989 بالمشاركة مع هانز ديميت وولفجانج باول عن إنجازاته في تحسين طرق التحليل الطيفي للذرات والجزيئات والفيزياء النووية التي أدت إلى طرق دقيقة لقياس الزمن وتردد الموجات و أدت تلك الطرق إلى اختراع الساعات الذرية.

ولد نورمان رامسي في 27 أغسطس 1915 بالعاصمة الأمريكية واشنطن و أشرف رامسي على أبحات النيوترونات في معهد أبحاث لاو-لانجفين في جرينوبل بفرنسا ومن ضمنها تعيين العزم المغناطيسي للنيوترون بدقة كما كان مديرا للمعجل السيكلوتروني بهارفارد حيث قام مع مجموعته من الباحثين بدراسة تشتت البروتونات باصطدامها مع البروتونات proton-proton scattering،

 واشترك في بناء المعجل الإلكتروني ذو طاقة 6 مليار إلكترون فولت GeV في كامبريدج وقام فيه خلال الستينيات من القرن الماضي بدراسة تشتت الإلكترونات باصطدامها مع البروتونات وواصل أبحاثه في هارفارد حتى إحالته إلى المعاش 1986.

 


نورمان رامسى

واشنطن

أبحات النيوترونات

كامبريدج

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