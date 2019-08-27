سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المعلمين: الانتهاء من تطوير نادى الشاطئ العام المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:00 ص
نقيب المعلمين: الانتهاء من تطوير نادى الشاطئ العام المقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة تجرى خلال الفترة الحالية مجموعة من التطويرات على نادى النقابة بالشاطئ، بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن النادى شهد تغييرات كبيرة، حيث تم تأسيس قاعات للافراح، ومناطق لممارسة الرياضة. 
 
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن عمليات التطوير شملت المصايف، فى كل المحافظات، موضحا أن النقابة العامة لديها 18 عمارة برأس البر، بواقع 216 وحدة سكنية بدمياط، تم تطوير نصفهم العام الماضى، ومن المقرر أن يتم استكمالهم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير عمارتين بمحافظة الإسكندرية. 
 
 
 
 

نقابة المعلمين

نادي نقابة المعلمين بالشاطئ

نادي الشاطئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة