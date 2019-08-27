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نقيب الزراعيين: نهدف لربط الخريجين بسوق العمل وتطوير القطاع الزراعى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:37 م
نقيب الزراعيين: نهدف لربط الخريجين بسوق العمل وتطوير القطاع الزراعى جانب من المشاركين باحتفالية نقابة الزراعيين
كتبت آية دعبس

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كرمت نقابة المهن الزراعية، أوائل الخريجين بكليات الزراعة، لـ 25 كلية بإجمالى 100 خريج من الجامعات المصرية، ضمن خطة النقابة لربط الخريجين بسوق العمل.
 
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فى بيان، إن الاحتفالية تأتى للتأكيد على أهمية التفوق الدراسى كأحد الأدلة للتفوق فى الجانب العملى بعد انتقال خريج كليات الزراعية من مرحلة الدراسة إلى المرحلة العملية في سوق العمل الزراعى لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن النقابة تستهدف ربط خريجى كليات الزراعة بسواق العمل، باعتبارها المظلة لجميع خريجى الجامعات من كليات الزراعية، وتطوير القطاع الزراعي المصرى وتحديثه وفقا لرؤية الدول في تنمية هذا القطاع الحيوى.
 
وأكد ضرورة أن تتواكب المناهج مع فكر التحديث، الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى المشروعات القومية الزراعية، ومنها مشروع الصوب الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة، مشددا علي أن ذلك يرتبط برؤية تطوير التعليم الزراعي لتحقيق منافسة واقعية وعملية للخريجين في أسواق العمل بالقطاع الزراعي.
 
من جانبه، أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، خلال كلمته، أن مصر بلد زراعى بالدرجة الأولى، وأنه لن تقوم نهضة اقتصادية إلا بالاهتمام بالزراعة وتنميتها باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن مصر شهدت على مدار السنوات الماضية تخريج العديد من العلماء والمبتكرين وصانعى القرار الزراعى، مطالباً الشباب بتنمية مهارتهم عن طريق التدريب وتنمية قدراتهم لأن سوق العمل لا يعترف إلا بالكفاءات والعلم التطبيقي.
 
وأشاد الزناتي بالاهتمام الكبير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس بقطاع الزراعة واتخاذ الكثير من الإجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية وانشاء الصوب الزراعية، مهنئا أوائل الخريجين من كليات الزراعة، مشيداً بتلك الفئة من الشباب القادرة على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوى بطرق مبدعة ومتطورة وغير تقليدية تتناسب مع الظروف والمعطيات المختلفة للمرحلة الراهنة.
 
 
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نقيب الزراعيين

سيد خليفة

كليات الزراعة

الزراعة

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