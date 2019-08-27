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منعرفلوش سبب.. ما هو سرطان المخ وعلامات الإصابة به

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:00 ص
منعرفلوش سبب.. ما هو سرطان المخ وعلامات الإصابة به سرطان المخ-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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سرطان المخ واحد من أخطر الامراض السرطانية وهو عبارة عن نمو خلايا وأورام فى الدماغ وتتكاثر بشكل كبير مما يصعب السيطرة عليها، قد يكتشف البعض الورم وقد يجهل الأخرين اعراض الاصابة به.

ويقدم اليوم السابع أبرز أعراض الإصابة بسرطان المخ وفقا لما ذكره موقع medicinenet وهى:


 

اعراض سرطان المخ

 

سرطان المخ
سرطان المخ

 

 

1: الصداع الشديد والمستمر.

 

2: ضعف عام فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

3:صعوبة فى الحركة والمشى.

4:نوبات من التشنجات.

5: عدم القدرة على التركيز وقلة النشاط.

6:الغثيان والقئ.

7:تغيرات فى الرؤية والتشويش الشديد والزغللة.

8:صعوبة فى النطق والكلام.

9:الدوخة والاغماء فى بعض الاحيان.

10:يواجه المريض اضطرابات فى السمع.

 

لا يوجد حتى الآن سبب محدد للإصابة بسرطان المخ ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة به وهى العوامل الوراثية أى اصابة احد افراد العائلة بالمرض أو نتيجة الافراط فى التدخين أو الاصابة بعدوى فيروسية، ويكون العلاج  دوائى أو اشعاعى أو كيماوى حسب حالة المريض ودرجة الورم.

 

 

 

 


سرطان المخ

المخ

اورام سرطانية

سرطان

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