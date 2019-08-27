مع بدء العام الدراسى الجديد.. 42 مدرسة جديدة بتكلفه نصف مليار جنيه بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

عقدت محافظة سوهاج إجتماعا موسعا بمسئولى التربية والتعليم بالمحافظة والأجهزة والجهات المعنية لمناقشة إستعدادات المحافظة لبدء العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

وعلى هامش الإجتماع أعلن محافظ سوهاج، عن دخول 42 مدرسة جديدة إلى الخدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليون و500 ألف جنيها، وذلك فى العام الدراسى الجديد 2020/2019.

ومن خلال الإجتماع وجه المحافظ بحصر المدارس المتوقف عملها بسبب عدم توصيل المرافق ووضع حلول فورية لها، على أن يقوم قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتذليل كافة العقبات التى تواجه دخول أية مدرسة الخدمة بما يسهم فى تقليل الكثافات الطلابية فى المدارس.

وشدد المحافظ على هيئة الأبنية التعليمة بضرورة الانتهاء من جميع المرافق بالمدارس الجديدة، وعدم تسلم تلك المدارس ودخولها الخدمة إلا بعد الإنتهاء من توصيل جميع المرافق، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لبداية العام الدراسى الجديد 2020/2019 والعمل على راحة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، والحفاظ على سلامتهم، وسد عجز المدرسين من خلال الإنتدابات والتبادل بينهم بالمراكز المختلفة، مع مراعاة بُعد المسافة، ومشاركة جميع الفئات العاملة بالانتداب الجزئي، والتعاقد بالأجرة اليومية للعاملين بالنظافة لسد العجز، بالإضافة إلى وضع مقترح لتخفيف الضغوط الناتجة عن الكثافات والعجز بالمحافظة.

كما كشف الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لسد عجز المدرسين، مشيراً إلى أن الـ 42 مدرسة الجديدة، تشمل 552 فصل، وتستوعب 24 ألف من الطلاب، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 126 مدرسة، والعمل مستمر بـ 4 مدارس أخرى بإجمالى تكلفة 65.37 مليون جنيها.

حضر الإجتماع كلا من اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالمنعم العلكى مدير شرطة المرافق بسوهاج، والنائب أحمد وائل المشنب رئيس مجلس أمناء المحافظة، والمهندس سيد ابو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ، ومديرى العموم، ومديرى الإدارات، وموجهى أوائل المواد الدراسية.