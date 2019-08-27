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مسنة تطالب بنفقة متعة لتطليقها غيابيا بعد 30 سنة زواج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:14 ص
مسنة تطالب بنفقة متعة لتطليقها غيابيا بعد 30 سنة زواج محكمة- أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

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وقفت الزوجة "ج.أ.ع"، صاحبة الـ60 عاما أمام محكمة الأسرة بزنانيري،  تطلب نفقة متعة بعد غدر زوجها بها، وتطلقها غيابيا بناء على طلب زوجته الجديدة، ليحرمها من حقوقها، لتمد يديها وتتسول حتى تجد ما يسد احتياجاتها، وتنتظر النفقات المعدومة التى يساومها عليها.              

وتابعت الزوجة التى ذاقت العنف والابتزاز، على يد زوجها، بسبب رفضها سلوكه المشين والمخل والامتناع عن الإنفاق عليها:"أصابني التعب من كثرة الضرب والإهانة فى نهاية كل شهر إذا أخذت من راتبه مليم واحد طوال 30 عاما، وهنا ما كان على زوجى إلا أن قرر أن ينتقم مني ويكمل مسلسل العنف والابتزاز ضدى رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد" .

وأكدت" قبلت على نفسي الذل مع زوجي بسبب صلة القرابة بيننا، فزوجي كان طماع وجشع يحب الأموال ويفضلها على كل شىء لدرجة جمعه بين زوجتين ليضمن لنفسه أكبر قدر من الأموال التي استولي عليها طوال سنوات زواجه بنا، وعندما مللت من هذه الحياة البشعة كان رد زوجي التشهير بي وتعديه علي بالضرب وطردي للشارع".

 

 

 

 


محكمه الاسره

العنف ضد المسنات

صراع الازواج

قانون الاحوال الشخصيه

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