سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:41 م
محافظ دمياط تتابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين جانب من الجولة
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت اليوم  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية مفاجئة على مستشفيات ( مستشفى فارسكور المركزي - مستشفى الروضة المركزي - مستشفى الحميات - مستشفى الأمراض الصدرية ) ، بمرافقة اللواء محمد همام السكرتير العام ، و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و ذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات .

استهلت المحافظ جولتها بالمرور المفاجىء على مستشفى فارسكور المركزى ، حيث تفقدت كافة أقسام المستشفى ، مشددة على تحويل كافة المقصرين من المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق إلى التحقيق .

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد مستشفيات الروضة المركزى و الحميات و الصدر ، موجهة تعليماتها بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال المستشفيات .

كما رافق المحافظ خلال جولتها لجنة من إدارتي المتابعة و التفتيش المالي و الإداري لفحص سجلات الحضور و الانصراف و متابعة مدى الانضباط الإدارى داخل المستشفيات واستمعت المحافظ خلال جولتها لشكاوى عدد من المواطنين ، موجهة تعليماتها بسرعة حل مشكلاتهم .

و يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين و توفير سبل الدعم الممكنة لحل مشكلاتهم في أسرع وقت.

 

 


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منال عوض

المستشفيات

أخبار دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

قبل ساعات من الحكم.. فى قضية "التخابر مع حماس".. 23 متهما ينتظرون كلمة العدالة فى إعادة المحاكمة ..الجنايات نظرت خلال عامين 51 جلسة تضمنت محضر تحريات الشهيد محمد مبروك وتسجيلات اجتماعات خيرت الشاطر

قبل ساعات من الحكم.. فى قضية "التخابر مع حماس".. 23 متهما ينتظرون كلمة العدالة فى إعادة المحاكمة ..الجنايات نظرت خلال عامين 51 جلسة تضمنت محضر تحريات الشهيد محمد مبروك وتسجيلات اجتماعات خيرت الشاطر

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة