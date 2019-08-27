محافظ دمياط تتابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

دمياط عبده عبد البارى

أجرت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية مفاجئة على مستشفيات ( مستشفى فارسكور المركزي - مستشفى الروضة المركزي - مستشفى الحميات - مستشفى الأمراض الصدرية ) ، بمرافقة اللواء محمد همام السكرتير العام ، و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و ذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات .

استهلت المحافظ جولتها بالمرور المفاجىء على مستشفى فارسكور المركزى ، حيث تفقدت كافة أقسام المستشفى ، مشددة على تحويل كافة المقصرين من المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق إلى التحقيق .

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد مستشفيات الروضة المركزى و الحميات و الصدر ، موجهة تعليماتها بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال المستشفيات .

كما رافق المحافظ خلال جولتها لجنة من إدارتي المتابعة و التفتيش المالي و الإداري لفحص سجلات الحضور و الانصراف و متابعة مدى الانضباط الإدارى داخل المستشفيات واستمعت المحافظ خلال جولتها لشكاوى عدد من المواطنين ، موجهة تعليماتها بسرعة حل مشكلاتهم .

و يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين و توفير سبل الدعم الممكنة لحل مشكلاتهم في أسرع وقت.