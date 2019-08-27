محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ب

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية إن مياه الشرب النظيفة والمطابقة للمواصفات حق آصيل لكل مواطن وأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل توصيل مياه الشرب النقية لجميع المناطق المحرومة وخاصة القرى والقطاعات الريفية إضافة إلى توصيل خدمة الصرف الصحى ودفع عجلة العمل بالمشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، والمهندس أيمن الخضرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجولة ميدانية موسعة بمراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة وذلك لمتابعة وتفقد أعمال التشطيبات النهائية والموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى بدأ العمل بها منذ عدة سنوات مضت ولم يكن تم الانتهاء من تنفيذها فى توقيتاتها المحددة من قبل.

ومن خلال التنسيق التام فيما بين محافظ الإسماعيلية ووزيرى الإسكان والمالية ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الجهات المعنية وبعد أن تم تدبير التمويل المالى اللازم لاستكمال تلك المشروعات ودفع عجلة العمل بها.

وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية والتى رافقه خلالها أيضًا النواب أحمد سعيد شعيب وأحمد بدران البعلى عضوا البرلمان عن الإسماعيلية والمهندس هانى سعيد، نائب رئيس فرع القناة لشركة المقولون العرب القائمة بتنفيذ المشروع والمهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى وووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والسيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير والسيد الجمل، نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس خليل سالم، مدير مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل، ومحمود حسونة، رئيس منطقة القصاصين لمياه الشرب، وجمع كبير من القيادات التنفيذية زيارة وتفقد موقع العمل بمشروع المحطة التى يجرى تنفيذها على مساحة إجمالية قدرها نحو 11 فدان بما يعادل نحو 46 ألف مترًا مربعًا وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 290 مليون جنيهًا .

ومن المنتظر أن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى موعد غايته 30 سبتمبر المقبل 2019 وتستهدف المحطة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل بالكامل بالاضافة الى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى.

كما تضمنت جولة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد مشروع صرف صحى مدينة أبوصوير والذى تبلغ تكلفته ما يزيد عن 65 مليون جنيهًا ويخدم مدينة أبوصوير وتوابعها، وأبوصوير السلام وأبوراجح وأبو خروع والوراورة وأبو عمر والجرايشة.

وزيارة وتفقد مشروع صرف صحى قرية السبع أبار غربية والذى تبلغ تكلفته 70 مليون جنيهًا ويخدم مدينة أبوصوير وقرية السبع آبار وتوابعها وقريتى المنايف والسماكين ويصل اجمالى تكلفة مشروعات الصرف الصحى كاملة بمركز ومدينة أبوصوير والتى طال انتظار نهوها لعدة سنوات الى نحو ما يزيد عن 150 مليون جنيهًا ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى منتصف شهر سبتمبر المقبل استعدادًا لدخولها الخدمة الفعلية.

وأختتمت جولة المحافظ بزيارة وتفقد مشروع تدعيم محطة مياه الشرب بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحطة ذات الترشيح الفائق من أحدث المحطات وتصل طاقتها التصريفية إلى 5000 متر مكعب يوميًا وتكلفتها 31 مليون جنيها وتخد قرية المحسمة ونحو 72 من التوابع الآخرى وسوف يتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتلك المشروعات والالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة لها استعدادًا لدخولها للخدمة الفعلية والتشغيل.

من ناحية أخرى شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم ورشة عمل نظمها التعليم الزراعي لربط خريجي التعليم الغني بسوق العمل برئاسة المهندس صبحي عبد العدل، مدير الإداراة العامة للتعليم الزراعي بالوزارة وبحضور المهندس أحمد أمين، مستشار التعليم الزراعي بالوزارة.

وتعرف مدير تعليم الإسماعيلية علي خطوات إنشاء مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك في حضور خبراء شركة شركة الصالحية فى مجال الرى والزراعه والإنتاج الحيوانى والداجني حيث يتم وضع منهج تعليمي مبني علي الجدارات.

كما تفقد "قبيصى"، الورشة التنشيطية الخاصة بمكون التدريب وتنمية المهارات بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والمدعومه من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "wise" وذلك لرفع كفاءة معلمي مدارس التعليم الفني وتقام الورشة بحضور محمد مهني، مدير عام التعليم الفني وإبراهيم كراوية، مدير التعليم الصناعي وهشام السيد، مدير مكتب التوجية الصناعي وفريد صالح، مدير الوحدة الفرعية وسعيد خليفة، مسئول مكون التدريب.