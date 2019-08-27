محافظ أسيوط يشهد البروفة الأولية للتدريب الميدانى على إدارة مخاطر السيول

أسيوط – ضحا صالح

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بروفة أولية للتدريب الميدانى على "خطة إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظة"، وذلك بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، كما تابع اصطفاف المعدات وبروفة البيان العملى والتى سيجرى تنفيذها فى الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2019 بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما.

حضر البروفة الأولية المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية واللواء على حسن مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد ايهاب الألفى وكيل إدارة مرور أسيوط واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ولفيف من مسئولى الإنقاذ السريع والإسعاف والصحة والتربية والتعليم.

وشاهد محافظ أسيوط ومرافقوه اصطفاف المعدات الخاصة بمركز أسيوط وقوات الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ السريع ثم تابع سيناريو السيطرة على حريق بـ3 أدوار بأحد المدارس بالقرية ومراحل السيطرة على الحريق بإستخدام قوات الإنقاذ البرى والإطفاء وانقاذ الطلاب ثم شاهد مراحل إنقاذ سيارة جرفتها مياه السيول وإنقاذ ركابها بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى ومعدات الإنقاذ السريع وشفط المياه من أماكن التجمعات بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات أثناء مواجهة الأزمة فضلًا عن عمليات انقاذ المصابين بواسطة سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى الميدانى لعمل الإسعافات اللازمة ثم نقلهم المستشفيات الجامعية.

كما انتقل المحافظ ومرافقوه إلى الحديقة الدولية ببنب غالب لمشاهدة البروفة الأولية لمخيم الإيواء العاجل للأسر المتضررة من الأزمة وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام معسكر الإيواء والذى يتكون من خيم تم تزويدها بالأسرة والبطاطين والمراتب ونقاط طبية وخيام إدارية وخدمية "مسجد – كنيسة- مطبخ – مطعم " وفصول تعليمية وحجرة أطفال بلا مأوى والدعم النفسى والتوعية الثقافية والحصر الميدانى وخيمة التسجيل ودورات مياه وسيارات للسلع الغذائية ومخبز بلدى متنقل تابعة لمديرية التموين وسيارات إسعاف وإطفاء ومكتبة للأطفال وحجرات ترفيه للأطفال وغيرها من كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من إحدى الكوارث الطبيعية الافتراضية التى من الممكن حدوثها بنطاق المحافظة.

وفى نهاية البروفة وجه محافظ أسيوط الشكر للجهات المشاركة فى التدريب مطالبًا بتلافى جميع الملاحظات التى ظهرت خلال البروفة الأولية للتدريب مشددًا على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة ومراحل تنفيذ التدريب العملى والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المشاركة فى إدارة الأزمة للوصول للإرتقاء بالتدريب مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة وإتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والحد من مخاطرها.



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول



البروفة الأولية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول