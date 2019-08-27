سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

لص السيارات بالتجمع لـ "النيابة " : نفذت 44 واقعة سرقة بأسلوب كسر الزجاج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:00 ص
لص السيارات بالتجمع لـ "النيابة " : نفذت 44 واقعة سرقة بأسلوب كسر الزجاج سرقة سيارة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال "مسجل خطر"، بتهمة ارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السيارات، بمنطقتى التجمع الأول والخامس بالقاهرة ، مؤكدا  أنه نفذ جرائمه  بأسلوب كسر زجاج السيارات، خاصةً بالأماكن الخالية من السكان وكاميرات المراقبة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام "مسجل خطر"، بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب 44 حادث بذات الأسلوب، بدائرة قسمى شرطة التجمع "الأول ، الخامس"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط (33 جهاز لاب توب- 2 جهاز آى باد - 3 هاتف محمول -2جهاز تابلت.


سرقة

سرقة سيارات

اخطر حرامى سيارات

تجديد حبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة