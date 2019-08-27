لص السيارات بالتجمع لـ "النيابة " : نفذت 44 واقعة سرقة بأسلوب كسر الزجاج

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال "مسجل خطر"، بتهمة ارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السيارات، بمنطقتى التجمع الأول والخامس بالقاهرة ، مؤكدا أنه نفذ جرائمه بأسلوب كسر زجاج السيارات، خاصةً بالأماكن الخالية من السكان وكاميرات المراقبة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام "مسجل خطر"، بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب 44 حادث بذات الأسلوب، بدائرة قسمى شرطة التجمع "الأول ، الخامس"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط (33 جهاز لاب توب- 2 جهاز آى باد - 3 هاتف محمول -2جهاز تابلت.