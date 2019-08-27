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قلق روسى من الخطط الأمريكية لنشر صواريخها فى آسيا والمحيط الهادئ

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:29 م
قلق روسى من الخطط الأمريكية لنشر صواريخها فى آسيا والمحيط الهادئ الرئيس الروسى بوتين وأزمة منظومة الصواريخ الأمريكية
وكالات

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أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، أن باتروشيف أجرى مشاورات مع وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، والمدير العام لمجلس الأمن الوطني، إينكو حمزة توان مات، وممثلي عدد من الوزارات والدوائر الماليزية.

وأضاف البيان: "جرت مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب نيكولاي باتروشيف عن قلقه من الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي مثله في هذه المشاورات مع الجانب الماليزي ممثلون عن النيابة العامة الروسية ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع وجهاز الأمن الفدرالي ومؤسسة الطيران ومجلس الأمن الروسي.

 


مجلس الأمن الروسي

نيكولاي باتروشيف

صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

وزير الدفاع الماليزي

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