قطع المياه عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة مساء الأربعاء والخميس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع عن مدينة الأقصر وضواحيها، يومى الأربعاء والخميس، وذلك من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً نظرا لقيام الشركة بعمل صيانة لغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية.