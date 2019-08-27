قطع المياه عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة مساء الأربعاء والخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع عن مدينة الأقصر وضواحيها، يومى الأربعاء والخميس، وذلك من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً نظرا لقيام الشركة بعمل صيانة لغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية.
وناشدت الشركة ، كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه أوفى حال حدوث أى طارئ.
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