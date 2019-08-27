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قطع المياه عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة مساء الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:30 ص
قطع المياه عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة مساء الأربعاء والخميس قطع المياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع عن مدينة الأقصر وضواحيها، يومى الأربعاء والخميس، وذلك من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً نظرا لقيام الشركة بعمل صيانة لغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية.

وناشدت الشركة ، كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125  - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه  أوفى حال حدوث أى طارئ.

 

 


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قطاع المياة بالاقصر

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