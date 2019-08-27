فى مثل هذا اليوم.. ميلاد فينسنت أوريول رئيس فرنسا

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فينسنت أوريول سياسى فرنسى (27 أغسطس 1884-1 يناير 1966). تولى رئاسة الحكومة الفرنسية المؤقتة من 28 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 1946، كما أصبح أول رئيس لفرنسا منذ احتلال فرنسا فى الحرب العالمية الثانية، حيث تولى الرئاسة من 16 يناير 1947 إلى 16 يناير 1954.