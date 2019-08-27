سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فى مثل هذا اليوم.. ميلاد فينسنت أوريول رئيس فرنسا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:20 ص
فى مثل هذا اليوم.. ميلاد فينسنت أوريول رئيس فرنسا فينسنت أوريول سياسى فرنسى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فينسنت أوريول سياسى فرنسى (27 أغسطس 1884-1 يناير 1966). تولى رئاسة الحكومة الفرنسية المؤقتة من 28 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 1946، كما أصبح أول رئيس لفرنسا منذ احتلال فرنسا فى الحرب العالمية الثانية، حيث تولى الرئاسة من 16 يناير 1947 إلى 16 يناير 1954.

 

 


فينسنت أوريول

رئيس فرنسا

فرنسا

أخبار فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة