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فى الجامعة البريطانية .. المصروفات كوم والنثريات كوم تانى خالص

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:36 م
فى الجامعة البريطانية .. المصروفات كوم والنثريات كوم تانى خالص الجامعة البريطانية
كتبت سماح عبد الحميد

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بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وفتح باب التنسيق للجامعات تتجه الانظار دائما إلى ترموتر مصروفات الجامعات الخاصة والكليات التابعة لها ، والتى تشهد ارتفاعًا كل عام مقارنة بما قبله ، حيث تقوم كل جامعة بإعلان مصروفاتها للعام الدراسى فى مختلف الكليات.

والأزمة التى قد يواجهها البعض أن  الأمر قد لا يقتصر على مجرد دفع مصروفات العام الدراسى ولكن هناك بنود اخرى عليك ان تستعد لها فى حال التفكير بالالتحاق بها من ضمنها المصروفات الإدارية ومصروفات "الباص" ، وكذلك مصروفات المدن الجامعية فى حال قرر الطالب التواجد فيها .

الجامعة البريطانية على سبيل المثال تجاوزت قائمة المصروفات فيها فى بعض الكليات 155 الف جنيه ، كمصروفات دراسية فقط ، فى حين تصل أسعار الباص إلى 19 الف فضلا عن اسعار الإقامة فى المدن الجامعية .

وبلغت أسعار المصروفات الدراسية لكلية الأداب 60 ألف جنيها بالاضافة لـ6 الاف مصاريف إدارية و4الاف للتعليم الالكترونى .

وبلغت مصروفات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 70 ألفا للعام الدراسى ، و6 الاف مصروفات إدارية ، و6 الاف تعليم الكترونى .

وبلغت مصروفات كلية الهندسة 85 الفا و6 الامصروفات ادارية ، و5 لاف تعليم الكترونى .

وبالنسبة لكلية الحقوق بلغت قيمة المصروفات الدراسية 60 الفا ، 6 الاف مصروفات ادارية والفين تعليم الكترونى ، فيما بلغت مصروفات كلية التمريض 20 الفا ، و3 الاف مصروفات ادارية ، والفين تعليم الكترونى .

وبلغت  مصروفات كلية الإعلام 70 الفا ، و6 الاف مصروفات إدارية ، و6 الاف للتعليم الالكترونى .

وبلغت مصروفات كلية الصيدلة 85 الفا فى العام ، مضاف اليها 6 الاف مصروفات إدارية و4 الاف للتعليم الالكترونى .

الانتقالات حسب المنطقة 

اما بالنسبة لمصروفات الانتقالات بأتوبيس الجامعة فاختلفت وفقا للمنطقة ، فتبدأ من 12 الفا لمناطق الشروق ومدينتى ، و13 الف للرحاب والعبور والعاشر من رمضان ، و14 الف هليوبلس ومدينة نصر ، و15 الف للمهندسين والجيزة ةوالاعجوزة ووسط البلد ، و18 الف للهرم ، و19 الف لمدينة 6 أكتوبر .

الإقامة لها حسابات أخرى

واما بالنسبة لمصروفات الاقامة تتراوح بين 22 الف الى 40 الف ، وفقا لطبيعة الغرفة .

 

 

 

 


الجامعة البريطانية

مصروفات الجامعة البريطانية

عنوان الجامعة البريطانية

تنسيق الجامعة اللبريطانية

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