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غدا..آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأولى للثانوية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:00 ص
غدا..آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأولى للثانوية تنسيق رغبات طلاب الثانوية - أرشيفية
وائل ربيعى

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ينتهى موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من باقى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة، مساء غدا الأربعاء، على أن تستكمل رغبات المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة طلاب الدور الثانى للثانوية.

وبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها من قبل الموقع الإكترونى للتنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

 


المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق ٢٠١٩

الثانوية العامة

مكتب التنسيق

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