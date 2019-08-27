طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تكثف من تحليقها فى الأجواء اللبنانية

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كثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار، من تحليقها فى الأجواء اللبنانية فوق مناطق متفرقة من لبنان؛ وذلك لليوم الثانى على التوالى من التهديدات التى أطلقها "حزب الله" بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التى تخرق سماء لبنان.

ولم يقتصر نطاق عمليات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، على المناطق الجنوبية والقرى والمدن الحدودية والتى أصبحت تشهد زخما كبيرا وخرقا مستمرا للأجواء بمعرفة الطيران الإسرائيلى ، إذ نفذت طيرانا دائريا مستمرا على مدار الساعة فى عدد من المناطق الجبلية والمحافظات الشمالية (عكار) والشمالية الشرقية (بعلبك الهرمل) إلى جانب بيروت وضواحيها وعدد من مدن محافظة جبل لبنان.

وكانت قد سقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار، فجر الأحد الماضى، فى ضاحية بيروت الجنوبية، والتى تمثل معقل حزب الله ومنطقة نفوذه الأساسية ، وزعم الحزب أن الطائرتين كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية استهداف ضده.

ويسود لبنان، حالة من التوتر والترقب خشية أن يقدم حزب الله على تنفيذ تهديداته ضد إسرائيل على نحو من شأنه اندلاع حرب مدمرة، لاسيما بعدما اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله فى كلمة تلفزيونية له قبل يومين تعقيبا على سقوط الطائرتين - إن هذا الأمر يخرق ما سماه ب"قواعد الاشتباك" التى تأسست بعد انتهاء العدوان الإسرائيلى على لبنان عام 2006، مشيرا إلى أن حزب الله من الآن فصاعدا سيُسقط الطائرات الإسرائيلية من دون طيار التى تخترق الأجواء اللبنانية.