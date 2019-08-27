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ضبط المتهمين بسرقة سائق سيارة بالزيتون بأسلوب المغافلة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:53 م
ضبط المتهمين بسرقة سائق سيارة بالزيتون بأسلوب المغافلة سرقة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بسرقة مواطن بالزيتون، فى إطار تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " تحت عوان (بالفيديو فى عز الظهر) يتضمن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بمنطقة ميدان السواح بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ،حيث تم تحديد هوية المجنى عليه، وبإستدعائه أكد أنه أثناء قيادته سيارته بالمكان اصطدم بأحد الأشخاص، وعقب نزوله للإطمئنان عليه، قام آخر بمغافلته وسرقة هاتفين محمولين من داخل سيارته وهربا مستقلين مركبة "توك توك".
 
وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة (حلاق وعاطل  مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، الأول محكوم عليه بالحبس سنتين فى 4 قضايا ضرب، والثانى محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح نارى) ،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما مطواة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ،وأقرا  بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد إستخدامه فى نشاطهما الإجرامى، وأرشدا عن الهاتفين.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

 

 


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