صور.. نائب محافظ أسوان يكلف المسئولين بسرعة تلبية شكوى 20 مواطنا‎

أسوان - عبد الله صلاح

استمع اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، لشكوى 20 مواطنا ومواطنة، استكمالاً للقاء الأسبوعى بالمواطنين، للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم وبحثها لإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة، جاء ذلك بحضور مديرى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والمواقف، بالإضافة إلى مسئولى الصحة والمحليات.

وشدد اللواء سعيد حجازى على رؤساء مدن ومراكز أسوان ودراو بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى أملاك الدولة وخاصة الصادر لها قرارات إزالة، وذلك حفاظاً على حق الدولة وتلبية لشكوى مجموعة من الأهالى والمواطنين المتضررين من هذه التعديات، مكلفاً مسئولى التربية والتعليم بسرعة دراسة شكوى 3 من المواطنين إحداهم تتعلق بتضرر أحد المعلمين من قرار نقله، بينما تتعلق الشكوتين الأخرتين بتحويل أبنائهم من التعليم الخاص إلى الحكومى، حيث أكد مدير التربية والتعليم بأن التحويل متاح فقط لمدارس وادى كركر، لافتاً إلى أنه بناء على تعليمات نائب المحافظ سوف يتم إعداد دراسة متكاملة تتضمن حصر وفحص لكافة الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، بجانب مراجعة شاملة لموقف الكثافة الطلابية وتوزيع الطلاب بجميع المدارس وخاصة التى يزداد عليها طلبات الالتحاق والتحويل تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة وذلك بعد انتظام العمل وإستقرار سير العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد، وخلال اللقاء وجه سعيد حجازى مسئولى الإستثمار لدارسة طلبين بشأن توفير قطعتين أرض فضاء لإقامة مشروعين إستثمارين إحداهما للصوب الزراعية والآخر لتربية الدواجن وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة، فضلاً عن قيام مسئولى إدارة التفتيش بالمحافظة للتفتيش وبحث شكوى أحد المواطنين والذى يتضرر من رفض مجلس مدينة دراو تيسير إجراءات تركيب عداد كهرباء لمنزله بأحد مناطق المدينة.

كما أعطى نائب المحافظ توجيهاته لمسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة صرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة لـ 3 من المواطنين مع ضرورة التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات المالية والدعم المادى والعينى لإثنين من المواطنين وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية ولتجهيز العرائس المقبلات على الزواج لبعض الحالات الأخرى .

وفى سياق منفصل، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، على مدار يومين، قافلتين طبيتين للكشف المجانى فى قريتى الدقاديق بمركز إدفو، والجزيرة بمركز أسوان، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والذى أكد أن أعمال القافلتين أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على ( 2831 ) مواطن ومواطنة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ (696 )، علاوة على عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من ( 670) سيدة بالمكان.

وأشار إلى أن أعمال القافلة تضمنت أيضاً تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة بالمجان.



اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين



اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين



اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين



اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين



اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين



صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجانى



صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجانى



صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجانى



صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجانى



صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجانى



صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجانى