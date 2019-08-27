صور.. من المسئول عن انتشار الأبراج السكنية المخالفة بالمحلة؟

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

لا تزال الأبراج المخالفة والبناء العشوائى بدون ترخيص يجتاح مدينة المحلة بنطاق حى أول وثان وارتفاع الأبراج لأكثر من 21 دورا بالمخالفة لقانون الطيران المدنى وبدون تراخيص، وسط تجاهل المسئولين بحى أول وثان المحلة، ومجلس مدينة المحلة والمحافظة، وأصبحت السمة الرئيسية هى مخالفة القوانين والتجاوز فى الارتفاعات وسط غياب المسئولين، الذين صموا آذانهم وغضوا أبصارهم عن تلك المخالفات والتجاوزات والبناء بدون تراخيص، فى وضح النهار وأمام أعين المسئولين، الذين لم يحركوا ساكنا وتغاضوا عن تلك المخالفات لأسباب غير معلومة.

يقول عبد المنعم البيلى إن البناء العشوائى وبدون تراخيص مستمر يوميا ليلا ونهارا وفى الإجازات والعطلات الرسمية وقد شهد حى أول المحلة تجاوزات لا حدود لها خلال الفترة الماضية، وما تزال قائمة فنجد أبراجا يصل ارتفاعها لأكثر من 21 دورا بمنطقة أبو راضى أمام المسئولين دون أن يتدخل أحد لوقف البناء، أو فرض حراسة أو مصادرة مواد البناء.

وأضاف أن المسئولين يتغاضون عن ذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه المبانى بجوار الشهيد عادل غانم وشارع محب وبجوار نادى بلدية المحلة ومنطقة أبو راضى وبجوار مسجد الشامى وهى أبراج معروفة للجميع وأصحابها معلومين ولكن رئيس الحى لا يقوم بأداء واجبه وأصبحت منطقة شكرى القوتلى من المناطق التى بلغت الارتفاعات بها عن الحد المسموح به وبدون تراخيص فى وضح النهار.

أما السعيد عوض فيقول أن ما تشهده مدينة المحلة فى منطقة منشية البكرى ومنطقة أبو راضى وسكة زفتى وخلف نادى البلدية وطريق سكة دمرو ما هو إلا كارثة حقيقية وسط تجاهل المسئولين وعدم اتخاذ محافظ الغربية أى إجراءات حيال المخالفين أو ضد المسئولين بالأحياء.

فى الوقت الذى يستخدم فيه أصحاب الأبراج "كحول مبانى" لاستغلال اسمه فى المحاضر التى يتم تحريرها ضد اصحاب الأبراج بعلم المسئولين بالحيين ليهرب اصحاب الأبراج من المسائلة القانونية، والتهرب من الضرائب وعدم التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار أن هناك تجاوزات عديدة بحى أول المحلة، وهو ما نتج عنه حدوث ميل شديد بأحد الأبراج بمنطقة أبو راضى بلغ أكثر من 45 سم ويهدد بكارثة لزيادة الميول يوما بعد يوم، فى الوقت الذى يتغاضى فيه الحى عن تنفيذ قرارات الإزالة والسماح لأصحاب الأبراج بالبناء العشوائى دون تراخيص.

فى ذات السياق رفض محافظ الغربية التعليق على مشكلة استمرار البناء المخالف المنتشر بمدينة المحلة، وقام الاهالى بإرسال صور للأبراج المخالفة للمحافظ على "الواتس آب" وعبر خط تلقى شكاوى المحافظة إلا انهم لم يجدوا تحرك تجاه شكواهم.

من جانبه قال حامد هبيله السكرتير العام للمحافظة، أنه سيتم مناقشة الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب مسئولى الأحياء حيال أصحاب الأبراج المخالفة والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها ضدهم.























