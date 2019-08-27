صور.. ضبط 30 قطعة أثرية نادرة لعصور مختلفة بحوزة مهربين بعدة محافظات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة السياحة والآثار، في ضبط خمسة قضايا ضبط خلالها 30 قطعة أثرية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم حيازة القطع الأثرية والحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن ضبط عدد من القضايا.

وتمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط "سائق ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار ، وبحوزته 18 قطعة أثرية " 14 لوحة من الحجر الجيرى- 2 رأس تمثال من الجرانيت- نصف تمثال من الألباستر- 1 إناء فخارى "يرجع للعصر الفرعونى" وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع شقيقه "هارب".

وتم إستهداف منزل "مزارع"، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج لحفره بمنزله بقصد البحث عن الآثار ، وتبين عدم تواجده ، ووجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على "2 إناء من الفخار "ترجع للعصر اليونانى والرومانى" والأدوات المستخدمة فى الحفر".

ونجحت جهود الأمن في ضبط عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار ، وبحوزته 6 قطع أثرية "4 تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى- 2 عملة معدنية برونزية "يرجع للعصر الفرعونى واليونانى والرومانى") وبتفتيش منزله ، تبين وجود حفر دائرى الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتنقيب عن الآثار.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط (عامل ، ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وبحوزته (4) قطع أثرية ( 2 عصارة زيوت من الحجر الجيرى- قطعة حجرية عليها نقوشات ورسومات إناء فخارى "يرجع للعصر الفرعونى ") وبتفتيش منزله تبين وجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وضبطت أجهزة الأمن في ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر ، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية "ضرب" لحفره بمنزله خلسة بقصد البحث عن الآثار ، وتبين وجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .