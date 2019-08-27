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صور.. تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:45 م
صور.. تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح
مطروح – فريق المحافظات

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كرم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، فريق الصيادين من أبناء مطروح الفائز بمسابقة الصيد الدولية التى أجريت فى روسيا خلال الفترة الماضية، كما كرم عددا من المتميزين والموهوبين من أبناء المحافظة، فى إطار الدعم المستمر والتشجيع على استمرار التفوق ورفع اسم محافظة مطروح عاليا مع منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد.

 

وأشاد محافظ مطروح بكل فخر بمن يعمل على رفع اسم مطروح وإظهارها، مع دعوة الجميع لإبراز وتنمية عوامل التفوق والتميز بين أبناء مطروح، والعمل على نشر ذلك سواء من خلال المشاركات فى كافة البطولات والألعاب والفردية من بينها الكاراتيه والصيد وغيرها مع تميز أبناء مطروح فيها.

 

وكرم محافظ مطروح، فريق الصيد الحاصل على المركز الأول فى البطولة صيد الأسماك فى روسيا، خلال شهر يوليه الماضى وجميعهم من أبناء مطروح وهم عبد المالك تماوى ختال، وعبد الناصر ختال، وصالح جمعة، وغانم رجب عطية، والمهندس رضا محمد عمر سعيد احد محكمى البطولة.

 

كما كرم 8 من العاملين المتميزين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن لاجتيازهم دورة إعداد قادة المستقبل، بوزارة التنمية المحلية، مما يعمل على الدفع بدماء جديدة قادرة على مواكبة العمل وخلق روح من الإبداع والتطوير قائم على التدريب والعلم، وهم إبراهيم امبيوه ابراهيم، وجمعه محمد المهدى، ورباب مرسى حسين، وسعودات عبد الباقى حسين، وصبحى محمد بسيونى، ومحمد عبد الهادى محمد، وهانى على محرم، وأحمد على محمد عمر.

 

وكرم محافظ مطروح، الجندى تامر جابر من ابناء مطروح، وأحد مصابى عمليات سيناء وتطهيرها من الإرهاب، وذلك حرصا على تكريم وتقدير أبناء المحافظة من الأبطال الذين يضحون من اجل الوطن ويدافعون عنه بدمائهم، مقدما له الشكر عن تضحياته من أجل الوطن.

 

وكرم اللاعب محمد ماهر حسين لاعب الكاراتيه، لحصوله على مراكز متقدمة فى لعبة الكارتيه والفوز بأكثر من 10 ميداليات ذهبية وميداليات أخرى بطولات محلية مختلفة.

 

وكرم أسر وفيات ومصابى العمل فى حادث انقلاب سيارة شرطة الكهرباء، منذ حوالى شهرين، خلال توجههم لأداء مهاههم على طريق برانى، وهم أسرة فنى الكهرباء عصام يونس سلامة، وأمين الشرطة زكريا محمود عثمان، وتكريم جندىى مصاب محمد مصطفى قايد.

 

وقدم محافظ مطروح الشكر على ما قدموه وبذلوه، من اجل الوطن والوفاء فى عملهم مع فتح المحافظة، أبوابها لتقديم كافة الرعاية والاهتمام بأسرهم.

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (4)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (5)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (6)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح 

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (7)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح 

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (1)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (2)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح

 

تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح (3)
تكريم فريق الصيادين الفائز بمسابقة روسيا والمتميزين من أبناء مطروح 

محافظة مطروح

تكريم المتميزين

تكريم الصيادين

مسابقة الصيد فى روسيا

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