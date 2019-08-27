صور.. تعليم الفيوم تشارك فى مسابقة تنمية القدرات والمواهب

الفيوم - رباب الجال

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية المسرحية) فى البرنامج المتميز الذى تنظمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (مسابقة تنمية القدرات والمواهب على مستوى الجمهورية لصيف 2019م ) بقاعة مسرح ديوان المديرية ، بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، والدكتورة ميمى إسحق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ محمد المهدى مدير إدارة الأنشطة بالمديرية ، وإدارة المسرح بالمديرية وعدد من قيادات المديرية والعلاقات العامة.

كما حضر فريق تحكيم بوزارة التربية والتعليم لتقييم البرنامج على مستوى الجمهورية.

بدأ برنامج المسابقة بالسلام الوطنى وتلاوة القرآن الكريم، ومسرحية الإدمان ، وعرض مميز لمسرحية حلاوة الصحبة ، ومسرحية خاتم المملكة.



تقدم عبدالله برسالة شكر وتقدير للطلاب المشاركين فى المسابقة وإدارة المسرح وفريق العمل بالشئون التنفيذية ولجنة التحكيم بالوزارة ، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل ، متمنيا أن يحصد تعليم الفيوم المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقة.





مشاركة طلاب الفيوم بمسابقة تنمية القدرات والمواهب



مشاركة طلاب الفيوم بمسابقة تنمية القدرات والمواهب



مشاركة طلاب الفيوم بمسابقة تنمية القدرات والمواهب



مشاركة طلاب الفيوم بمسابقة تنمية القدرات والمواهب



مشاركة طلاب الفيوم بمسابقة تنمية القدرات والمواهب