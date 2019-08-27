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صور.. البحر الأحمر تخصص حارة مرورية للمركبات السياحية بالكمين الجنوبى للغردقة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:02 م
صور.. البحر الأحمر تخصص حارة مرورية للمركبات السياحية بالكمين الجنوبى للغردقة حارة مرورية جديدة للحافلات السياحية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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خصصت محافظة البحر الأحمر، حارة مرورية للمركبات السياحية بالكمين الجنوبى لمدينة الغردقة، لمنعا لتكدس الحركة المرورية على الكمين

وأعلنت الهيئة الأقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، فى بيان لها اليوم، أنه فى إطار توجيهات اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تم تخصيص حارة مرورية للمركبات السياحية المتجهه لمدينة الغردقة عبر الكمين الجنوبى

وأضاف البيان، أنه تم دعم الحارة المرورية الخاصة بالمركبات السياحية بلوحات إرشادية تحدد خط سير مرور السيارات السياحية فى إتجاه الحارة المرورية المخصصة لها وذلك لحل مشكلة التكدس وإنتظار السيارات السياحية بالكمين.

حارة مرورية للحافلات السياحية (1)
حارة مرورية للحافلات السياحية 

 

حارة مرورية للحافلات السياحية (2)
حارة مرورية للحافلات السياحية

 

حارة مرورية للحافلات السياحية (3)
حارة مرورية للحافلات السياحية

 

حارة مرورية للحافلات السياحية (4)
حارة مرورية للحافلات السياحية

 


البحرالاحمر

حارة جديدة للحافلات السياحية

الغردقة

تنشيط السياحة بالبحر الاحمر

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