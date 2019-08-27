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صور.. أولياء أمور لاعبى كرة اليد بأسوان يطالبون بإنشاء ملاعب لذويهم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص
صور.. أولياء أمور لاعبى كرة اليد بأسوان يطالبون بإنشاء ملاعب لذويهم
أسوان – عبد الله صلاح

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تتواصل أنشطة لعبة كرة اليد بمحافظة أسوان، بالرغم من عدم وجود توافر ملاعب كافية للتدريب على هذه اللعبة التى حصدت مصر فيها كأس العالم للناشئين، وهو ما طالب به عدد كبير من أولياء أمور للاعبين يمارسون لعبة كرة اليد فى حديثهم لـ"اليوم السابع"، مؤكدين أن هذه الرياضة لابد أن ترفع الحكومة الاهتمام بها خاصة بعد أن استطاع الأشبال الصغار تحقيق إنجاز تاريخى لمصر على مستوى الرياضة.

المشروع القومى للموهوبين والعمالقة

وأشار أولياء الأمور، إلى أن الملاعب "الخماسية"، كان يطلق عليها قديماً ملاعب "ثلاثية" أو "متعددة" وذلك فى إشارة إلى تعدد الألعاب التى يمكن ممارستها على الملاعب الخماسية، مثل "كرة القدم واليد والسلة والطائرة"، إلا أن هذه الملاعب تحولت بأعداد كبيرة إلى نجيل صناعى، يقصر اللعبة فقط كرة القدم ويلغى باقى الألعاب الرياضية الأخرى.

من جانبه، قال ناصر سليم، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأحد مدربى اللعبة، إن ممارسة كرة اليد داخل محافظة أسوان تتم عن طريق قسمين الأول عن طريق الاتحاد متمثل فى الأندية، والثانى عن طريق مديرية الشباب والرياضة، والتى بدورها تنفذ المشروع القومى للموهوبين والعمالقة بكرة اليد، والذى بدأ منذ شهر فبراير الماضى ويضم 20 لاعباً، تم انتقاؤهم من خلال إجراء مسح كامل للمدارس فى المرحلة العمرية التى تتراوح ما بين مواليد عام 2004 وحتى مواليد عام 2007.

أثناء التدريبات

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه تم انتقاء هؤلاء اللاعبين من طوال القامة وبمواصفات وقياسات بدنية محددة، تؤهل هؤلاء اللاعبين للانضمام للمنتخبات القومية، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين تم اختيارهم يتم تدريبهم 4 مرات كل أسبوع، ومدة التدريب اليومية حوالى ساعتين، بصالة القوات المسلحة.

كما يتم ممارسة هذه اللعبة من خلال الأندية بمحافظة أسوان، وتضم: "نادى أسوان ونادى الشبان المسلمين ونادى عنيبة بنصر النوبة ونادى اتحاد إدفو ونادى السكة الحديد".


 
اللاعبون يلتقطون صور تذكارية مع المدربين
 
تعليمات للمتدربين
 

 

صالة القوات المسلحة
 

 

صور تذكارية للفريق
 

 


الشباب والرياضه

الشباب والرياضه باسوان

كره اليد

كأس العالم للناشئين

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