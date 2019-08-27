صحة الأقصر تعلن التجهيز لإنطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة فى محافظة الأقصر فى الأول من سبتمبر القادم بالنقاط المحدده للمبادرة فى جميع أنحاء المحافظة.

وصرح وكيل وزارة الصحة – فى بيان صحفى - أنه سيتم الكشف عن وجود ضعف فى السمع للأطفال حديثى الولادة وإحاله الحالات المكتشفه لقياس مستوى السمع واتخاذ اللازم لهم مما سيجنب الكثير من الأطفال مشاكل تأخر الكلام وما يترتب عليها من انخفاض معدل نمو الذكاء والتواصل والتى كان يتم اكتشافهما متأخراً نتيجة تأخر اكتشاف ضعف السمع لدى الأطفال.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يأتى هذا بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة حماية حقوق الطفل فى حياة كريمة من اللحظة الأولي.