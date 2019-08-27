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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 23 متهما بـ"قضية التخابر" قبل من الحكم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:51 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 23 متهما بـ"قضية التخابر" قبل من الحكم محمد بديع ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق خلال ساعات، صباح 28 أغسطس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بكلمة النهاية فى إعادة محاكمة 23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها:

 

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ــ نظرت المحكمة فى الدعوى 51 جلسة تقريبا كان أولها جلسة 6 أغسطس 2017، وآخرها جلسة 15 يوليو 2019، والتى حجزت فيها المحكمة الدعوى للحكم.

 

ما أبرز الأحداث التى شهدتها جلسات الدعوى؟

ــ العديد مهن الأحداث الهامة شهدتها الجلسات خلال أكثر من 730 يوما ومنها ...

ــ فض حرز يحمل محضر الشهيد مبروك حول اجتماع الإخوان بالمنيل.

ــ وفاة محمد مرسى العياط أثناء جلسة المحكامة المنعقدة فى 17 يونيو 2019.

ــ شهادة اللواء محمود وجدى عن وجود عناصر من حماس والاخوان ألعى عقارات بميدان التحرير.

ــ فض حرز لاجتماع بعض اعضاء حزب الوسط مع خالد مشعل.

ــ فض أحراز تحمل تسجيلات صوتيه لاجتماعات خيرت الشاطر مع خالد مشعل باحد فنادق القاهرة، وتحدثوا فيه حول الانتخابات الرئاسية.

 

من هم المتهمون الذين يعاد محاكمتهم ؟

ــ يعاد محكامة 23 متهما وهم  : محمد بديع عبد المجيد، محمد خيرت الشاطر، محمد محمد مرسى، محمد سعد الكتاتنى، عصام الدين العريان، محمد البلتاجى، سعد عصمت محمد الحسينى، حازم محمد فاروق، عصام الحداد، محيى حامد محمد، صفوة ح حجازى، خالد سعد حسنين محمد، الحسن محمد خيرت، جهاد الحداد، فريد إسماعيل، إبراهيم خليل الدراوى، كمال السيد، خليل أسامة العقيد، أحمد عبد العاطى، محمد عيد، محمد رفاعة الطهطاوى، أسعد الشيخة، أحمد محمد الحكيم.

 

ما أبرز التهم التى تواجه المتهمون؟

ــ وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها ومن أبرزها، التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان.


التخابر مع حماس

محمد مرسى

محاكمة قيادات الاخوان بالتخابر

جنايات القاهره

قضية التخابر

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