زعيم المعارضة البريطانية يتعهد "بفعل كل ما هو ضرورى" لمنع الخروج دون اتفاق

تعهد زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين بفعل كل ما يلزم لمنع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق بينما يستعد للاجتماع مع مشرعين آخرين اليوم الثلاثاء لتنسيق المواقف.

وتتجه بريطانيا صوب أزمة دستورية فى الداخل ومواجهة مع الاتحاد الأوروبى فى ظل تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمغادرة التكتل خلال 66 يوما من دون اتفاق ما لم يوافق الاتحاد على معاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب.

وقال كوربين إن الانسحاب من دون اتفاق سيضع بريطانيا تحت رحمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والشركات الأمريكية.

وكتب كوربين فى صحيفة إندبندنت "المعركة لوقف الخروج من دون اتفاق ليست صراعا بين من يريدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ومن يريدون البقاء فى عضويته".

وأردف قائلا "إنها معركة الأكثرية فى مواجهة الأقلية التى تحاول الاستيلاء على نتيجة الاستفتاء للدفع بالمزيد من السلطة والثروة فى اتجاه من يجلسون على القمة. ولهذا السبب سيفعل حزب العمال كل ما هو ضروري لمنع الانسحاب من دون اتفاق".

وبريطانيا ماضية على مسار الانسحاب من دون اتفاق يوم 31 أكتوبر ما لم يتمكن البرلمان من منع ذلك أو تم إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي عمق الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي تهدد وضع بريطانيا كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم ووجهة مستقرة للمستثمرين الأجانب.

وأجرى جونسون محادثات الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بشأن مطلبه بتغيير الاتفاق المطروح لإزالة الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية وهو بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

وقال أمس الاثنين إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبى حتى اللحظة الأخيرة. وذكر مسئول بريطاني أن ديفيد فروست مستشار جونسون لشؤون الانسحاب سيتوجه إلى بروكسل غدا الأربعاء لإجراء مباحثات غير رسمية.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن جونسون لم يرتكب أخطاء جسيمة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بفرنسا في مطلع الأسبوع، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وأوضح الدبلوماسي "الشيطان يكمن في التفاصيل. إذا استطعنا التوصل لشيء مماثل ولم يكن اسمه الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية فسنكون قد حققنا نجاحا. كل هذا قد يعني أن جونسون سيثبت أنه في نهاية المطاف خبير استراتيجي مخضرم وليس شخصا يجني على نفسه بأفعاله".