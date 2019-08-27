رئيس منطقة اليد ببنى سويف: تغطية الملاعب بالنجيل الصناعى وراء توقف فرق كثيرة

بنى سويف ايمن لطفى

أكد أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، أن ملاعب كرة اليد، التى تقام عليها المباريات وتدريبات الأندية ومراكز الشباب المشاركة فى الدورى، هى 5 ملاعب، وتضم الصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى، والصالة المغطاة بنادى مبارك لمتحدى الاعاقة بالمدينة الجديدة شرق النيل، بالإضافة إلى ملاعب نادى بنى سويف، ومركز شباب قاى بإدارة أهناسيا، ومركز شباب اهناسيا "الساحة"، غرب المحافظة.

وأضاف مصطفى إبراهيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة، هناك ملاعب قديمة ومساحات قانونية خالية يمكن تجهيزها واستغلالها ملاعب لكرة اليد فى الفترة القادمة، داخل نادى الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف العاصمة، ومراكز شباب مدن ببا جنوب المحافظة والواسطى شمال المحافظة، وسمسطا "الساحة الشعبية" جنوبى غرب المحافظة ومراكز الشباب، التى لم تغط أرضيتها بالنجيل الصناعى وبها مساحات تصلح ملعبا قانونيا لكرة اليد.

بينما أوضح أشرف فتحى رئيس منطقة كرة اليد ببنى سويف، أن عدد الأندية ومراكز الشباب المقيدة بالمنطقة، والتى تشارك فى الدورى والناشئين هى نادى بنى سويف بدورى الدرجة الأولى هذا الموسم، ونادى ببا بالدرجة الأولى ومواليد 2014، مركز شباب مدينة ببا مواليد 2014 - مركز شباب قرية قاى مواليد 2000.

وأضاف فتحى أنه دعمت مديرية الشباب والرياضة، مشروع اعداد الناشئين "البطل" مواليد 2017 - و2018، وساهمت المنطقة بالاشراف الفنى من خلال اعداد المدربين وتجهيزهم، حيث شارك اللاعبون فى مسابقة صيفية بالاسكندرية ولعبوا خلالها 8 مباريات، ولم تستمر التجربة سوى عام ونصف العام فقط لتراجع الدعم المالى ورفض عدد من الأندية دعم المشروع.

وأشار فتحى إلى أن هناك أندية ومراكز شباب كانت متميزة فى لعبة اليد، وتراجعت لأسباب أهمها تغطية الملاعب الترابية والبلاط بالنجيل الصناعى، واستغلال المساحة كاملة ملعبا لكرة القدم، فضلا عن عدم وجود دعم يكفى للصرف على مدربين ولاعبين.