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رئيس مجلس النواب اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأوضاع على الساحة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:07 م
رئيس مجلس النواب اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأوضاع على الساحة رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى
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ناقش رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وجدد رئيس مجلس النواب - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - تمسك الشرعية اليمنية بخيار السلام المرتكز على المرجيعات الثلاث، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لترسيخ ذلك المبدأ وكان آخرها التوصل إلى اتفاق ستوكهولم.
وشدد البركاني على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ آلية واضحة ومزمنة لاتفاق الحديدة وحل موضوع قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني وتعزيز عمل آلية الرقابة الثلاثية.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرصه للاستماع إلى وجهة نظر ممثلي المؤسسة التشريعية، ومواصلة جهوده لإنجاح الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
وأشار إلى أن اليمن لا يتحمل المزيد من الصرعات، داعياً إلى توحيد الجهود والتركيز على الحل السياسي.


اليمن

سلطان البركانى

الأمم المتحدة

مارتن جريفيث

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