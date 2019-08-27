رئيس الأركان الجزائرى : المؤسسة العسكرية ستتصدى بكل قوة وصرامة للجهات المغرضة

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قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، إن المؤسسة العسكرية ثابتة على موقفها بالتصدى لـ"العصابة" فى إشارة للدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف الفريق قايد صالح، فى كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لولاية وهران شمال غرب البلاد، "إن المؤسسة العسكرية ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة رفقة كافة الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد الشهداء الأبرار، لهذه الجهات المغرضة".

وتابع، "لن نسمح لأى كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل ، وسنعمل معا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار، لأنها وببساطة ليست نابعة من أفكارهم بل أملاها عليهم أسيادهم الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم، محاولة منهم تقزيم دور الجزائر إقليميا ودوليا".

وأكد، أن الجزائر بحاجة إلى الوطنيين المخلصين الذين يعملون وفق خطط مدروسة متحلين فى ذلك بروح المسئولية والتحفظ ويتفادون تقديم تصريحات طائشة غير محسوبة العواقب ويسعون إلى طرح مبادرات تخدم البلاد وتساهم فى خروجها من الأزمة.

وأشار رئيس الأركان الجزائرى، إلى الوشائج والصلات القوية التى ظلت تربط الشعب الجزائرى بجيشه، قائلا:"لقد علمتنا الثورة التحريرية المباركة الإصرار والمثابرة إلى غاية تحقيق أهدافنا النبيلة كما علمتنا أن نتكلم بصراحة ودون تزيـيـف ولا مواربـة، وعليه فإننا نقول ونؤكد، ولن نمل أبدا من ترديد ذلك، أن الشعب الجزائرى الواعى والراشد لا يحتاج لوصاية أية جهة كانت، ولا يحتاج لمن يملى عليه ما يجب فعله".

وأضاف، "إن الشعب هو وحده من يختار بكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية القادم ، فبلادنا لا تبنيها العصابة التى لم تعرف أبدا حقيقة الجزائر وشعبها ولم تقف إلى جانبه فى أوقات الشدة والأزمات فالشعب الذى صقلته المحن مدرك لهذه الحقائق، وعلى يقين أن البلاد يبنيها أبناؤها المخلصون ، وهم ولله الحمد يمثلون الأغلبية من هذا الشعب الأبى".

وجدد رئيس الأركان الجزائرى، التأكيد أن الجيش الوطنى الشعبى لا يزال عازما على المساهمة بفعالية فى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التى تشهدها البلاد وسيواصل سعيه لتذليل كافة الصعاب وتحييد العقبات ونزع كافة الألغام المزروعة من قبل العصابة فى مختلف المؤسسات..مشيرا إلى أن الجيش الجزائرى كان حاضرا فى كل المحطات الحاسمة التى عاشتها الجزائر، ولا يزال عازما على المساهمة بفعالية فى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التى تشهدها البلاد وتذليل الصعاب وتحييد العقبات ونزع كافة الألغام المزروعة من قبل العصابة فى مختلف المؤسسات.