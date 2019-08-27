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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27/8/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27/8/2019 بمحافظات مصر الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى
القاهرة 27 36
شبين الكوم 26 35
طنطا 26 35
دمنهور 24 34
الإسكندرية 23 32
بلطيم 24 32
مطروح 23 32
السلوم 23 33
سيوة 26 40
بورسعيد 26 32
دمياط 25 31
الزقازيق 25 37
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 36
العريش 24 32 
رفح 22 32
رأس سدر 26 37 
نخل 22 36 
نويبع 29 38 
طابا 26 36 
كاترين 19 34
الطور 27 36 
شرم الشيخ 30 39 
الغردقة 30 39
مرسى علم 29 37
الفيوم 25 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 25 40
الأقصر 27 42 
أسوان 28 42 
أبو سمبل 26 42 
الوادي الجديد 27 42
شلاتين 27 38
أبو رماد 27 37 
حلايب 28 36
رأس حدربة 29 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40 
المدينة 28 45 
الرياض 26 44
المنامة 32 39
أبو ظبي 31 41
الدوحة 32 39
الكويت 30 46
دمشق 18 39
بيروت 26 31
عمان 20 34
القدس 20 30
غزة 24 31 
بغداد 30 48
مسقط 27 32 
صنعاء 14 28
الخرطوم 27 36
طرابلس 23 31 
تونس 25 36
الجزائر 22 30
الرباط 16 25
نواكشوط 25 28
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى
أنقرة 16 32
إسطنبول 23 31
إسلام أباد 25 36
نيودلهي 27 34
جاكرتا 24 33
بكين 20 33
كوالالمبور 24 31 
طوكيو 24 28
أثينا 24 33
روما 20 32
باريس 19 33 
مدريد 17 28
برلين 21 33 
لندن 18 30
مونتريال 18 26 
موسكو 10 21
نيويورك 19 24 
واشنطن 21 27
 

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