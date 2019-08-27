حبس عامل بتهمة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة شركة بمدينة نصر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر اول، بتلقيه شكوى"محمد. ن. ا" 32 سنة مدير شركة الكائنة بذات عنوان البلاغ، وقرر باكتشافه سرقة"181 ألف جنيه، 1500 دولار، 4500 ريال سعودى، 150 يورو"، من داخل خزينة الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة وعدم وجود أثار عنف بالخزينة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات والعاملين والمترددين على الشركة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "ز. خ. ك" 19 سنة عامل بالشركة محل البلاغ ومقيم اول شبرا الخيمة قليوبية.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لعمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بالخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على المفتاح الأصلى للشركة والخزينة واصطناع نسخة منهما.

وعقب ذلك توجه لمقر الشركة عقب انصراف العاملين بها، وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات وأضاف بقيامه بإخفاء المسروقات بمسكنه الكائن مركز بنى مزار فى المنيا، وتم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.