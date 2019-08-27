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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27/8/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27/8/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم، الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية. 
 
ويسود طقس صيفى اعتيادى إلى حار نسبياً في عموم المناطق، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
ويتوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في مناطق البادية الجنوبية الشرقية والشرقية،ولا يستبعد أن يتخلل بعض من هذه السُحب المتوسطة أمطار خفيفة ومحدودة النطاق.  
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
 
 وفي خليج العقبة: 
 
 - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس معتدلاً ورطباً بوجه عام. 
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفى ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة فى الجبال، وتبقى الأجواء حارة نسبياً فى باقى المناطق .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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