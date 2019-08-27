سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

حافظ قائد السبسى: لم أحمل أموالًا من قطر وسأقاضى المنكلين بى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:39 م
حافظ قائد السبسى: لم أحمل أموالًا من قطر وسأقاضى المنكلين بى الرئيس التونسى الراحل
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسى،  عن نيته  التوجه للقضاء لمقاضاة الأشخاص المتسببين في ''التنكيل'' به في مطار تونس قرطاج الدولي.
 
ونفى في تصريح لجريدة الشارع المغاربي ، ما جاء في رواية الإدارة العامة للديوانة حول وجود معلومات استخباراتية عن حيازته لأموال طائلة من العملة الصعبة من دولة قطر حيث  كان متواجدا قبل عودته إلى تونس .
 
وقال إنّه سينظر مع محاميه في إمكانية رفع قضية ضدّ المسؤولين عن الحادثة "كي لا يتمادوا في مثل هذه التصرفات وكي لا يلفقوا ملفات واهية و تهما مفبركة".
مشيرا إلى حصوله على معلومات استخباراتية عن الجميع - وفق قوله-.
 
يذكر أن حركة نداء تونس، مرشح  عنها عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع الذى قدم استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية.
 
 
 

تونس

مطار قرطاج

حافظ السبسى

انتخابات تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الداخلية التونسى: تشكيل فريق أمنى مشترك لتأمين الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:10 ص

وشهد شاهد من أهلها.. آيات عرابى تفضح إخوان تونس: النهضة تتأمر على مرشحة للرئاسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:26 م

الانتهازية والتهديدات أسلوب الإخوان فى التوقيع بين المرشحين لرئاسة تونس.. "الإرهابية" تزرع الفتن بين المرشحين "الشاهد والقروى".. ومرشحة للانتخابات تعلن إضرابها عن الطعام بسبب مضايقات حركة الغنوشى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:19 م

تونس فى دائرة "المسئول المؤقت" والكراسى الموسيقية.. وفاة السبسى فتحت باب فراغ المناصب الرسمية.. ترشح رئيس الوزراء للرئاسة يدفع بـ"مرجان" لمرتبة "القائم بالأعمال".. والشعب يحلم بالاستقرار بعد ماراثون الانتخابات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 م

استقالة عضو المكتب السياسى بحزب رئيس حكومة تونس السابق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة