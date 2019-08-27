حافظ قائد السبسى: لم أحمل أموالًا من قطر وسأقاضى المنكلين بى

أعلن الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسى، عن نيته التوجه للقضاء لمقاضاة الأشخاص المتسببين في ''التنكيل'' به في مطار تونس قرطاج الدولي.
ونفى في تصريح لجريدة الشارع المغاربي ، ما جاء في رواية الإدارة العامة للديوانة حول وجود معلومات استخباراتية عن حيازته لأموال طائلة من العملة الصعبة من دولة قطر حيث كان متواجدا قبل عودته إلى تونس .
وقال إنّه سينظر مع محاميه في إمكانية رفع قضية ضدّ المسؤولين عن الحادثة "كي لا يتمادوا في مثل هذه التصرفات وكي لا يلفقوا ملفات واهية و تهما مفبركة".
مشيرا إلى حصوله على معلومات استخباراتية عن الجميع - وفق قوله-.
يذكر أن حركة نداء تونس، مرشح عنها عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع الذى قدم استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية.
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