جامعة حورس توجه الطلاب بسداد مصروفات العام الدراسى الجديد من خلال إيداع بنكى

محمود طه حسين

أعلنت جامعة حورس عن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020 عن طريق الإيداع البنكى، مؤكدة أنه لا يوجد سداد نقدى للمصروفات بخزينة الجامعة.

وحددت إدارة الجامعة أرقام حساب لكل كلية وشملت كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال على أن يقوم الطالب بارسال إيصال الإيداع البنكى على البريد الإلكترونى المخصص.