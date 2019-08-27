الرئيسية تقارير مصرية جامعة حورس توجه الطلاب بسداد مصروفات العام الدراسى الجديد من خلال إيداع بنكى الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:41 م جامعة حورس - أرشيفية محمود طه حسين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت جامعة حورس عن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020 عن طريق الإيداع البنكى، مؤكدة أنه لا يوجد سداد نقدى للمصروفات بخزينة الجامعة. وحددت إدارة الجامعة أرقام حساب لكل كلية وشملت كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال على أن يقوم الطالب بارسال إيصال الإيداع البنكى على البريد الإلكترونى المخصص. التعليم العالى جامعة حورس المصروفات الدراسية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. جامعة MSA تشارك فى علاج 150 مريض وإجراء 76 عملية جراحية فى كينيا الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:18 م الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تقدم منح تدريب مجانية للطلاب الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:17 م تنسيق رغبات آخر الناجحين بالدور الأول للثانوية على وشك الانتهاء.. 13 ألف طالب متبقون وأمامهم فرصة حتى مساء الغد.. إرجاء النتيجة حتى تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية.. و160 ألفًا تقدموا للشهادات الفنية الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:00 م تنسيق هندسة القاهرة: ركزوا على الموقع الجغرافى والمصروفات فى اختيار المعاهد الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:04 م بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادى الأهلى لإعداد الكوادر الرياضية الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:51 م فيديو وصور.. أعمال ترميم معهد الأورام مستمرة.. ويستقبل المرضى بكافة التخصصات الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:34 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش المزيد من Trending Plus
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