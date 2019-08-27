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تعرَّف على الحقوق الـ 10 للمرأة السعودية العاملة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:48 ص
تعرَّف على الحقوق الـ 10 للمرأة السعودية العاملة سيدات السعودية ارشيفية
وكالات

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ذكرت هيئة حقوق الإنسان، صباح اليوم، حقوق المرأة العاملة العشرة على صاحب العمل، ومن ضمنها عدم تشغيل النساء خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الوضع، وتوفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور ، حسبما نشرت صحيفة سبق السعودية .
 
وتشمل الحقوق كذلك توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغّلة للنساء، وتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وتوفير مكان مخصص ومهيئ للعاملات لأداء الصلاة أو الاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وعدم تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة حال تشغيل نساء ورجال في مكان العمل نفسه.
 
وتتضمن الحقوق عدم تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم تشغيل النساء في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها، والالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في الأنشطة كافة، إضافة إلى وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.
 
 

السعودية

حقوق المرأة العاملة

تشغيل النساء

دار حضانة

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