تزويد وحدة العناية المركزة بمستشفى المبرة فى الزقازيق بماكينة غسيل كلوى

الشرقية - إيمان مهنى

قالت دعاء محمدى، مدير وحدة العناية المركزة بمستشفى المبرة، إن فرع التأمين الصحى بالشرقية، بإشراف الدكتور جمال سلامة مدير الفرع، أضاف ماكينة غسيل كلوى داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى، ذلك لخدمة المرضى المحتجزين من مرضى الفشل الكلوى.

وتابعت مدير وحدة العناية المركزة بمستشفى المبرة، أنه تم تركيب وتشغيل الماكينة تحت إشراف الدكتور رضا الديب مدير المستشفى، والدكتورة هناء رشيد مدير الشئون العلاجية، لافتة إلى أن توفير خدمة الغسيل بالوحدة سيرفع المعاناة عن كاهل المرضى المحتجزين ذلك فى إطار تطوير الخدمة الطبية بالتأمين الصحى.

فى السياق ذاته، قام فرع التأمين الصحى، بإعادة رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المبرة، وزيادة عدد الماكينات، وتغيير محطة المياه، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين .