سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بالصور.. جولة لليوم السابع داخل مركز باسيفيكو يوكوهاما قبل "قمة تيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:40 م
بالصور.. جولة لليوم السابع داخل مركز باسيفيكو يوكوهاما قبل "قمة تيكاد" جولة لليوم السابع داخل مركز باسيفيكو يوكوهاما
رسالة يوكوهاما – نورهان مجدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل ساعات من انطلاق مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا (تيكاد 7) في مدينة يوكوهاما اليابانية، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  مع رئيس الوزراء الياباني خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، أجرى "اليوم السابع" جولة داخل مركز مؤتمرات باسيفيكو يوكوهاما، والذي يستضيف المؤتمر.

 

ينطلق مؤتمر تيكاد 7 يوم الأربعاء في مركز باسيفيكو يوكوهاما  ،وهو أحد أكبر مجمعات المؤتمرات في اليابان، حيث صممت واجهة المركز على شكل أمواج المحيط والرياح وآشعة الشمس.

0edff0e5-5187-405e-aa89-268caf35a293

يحتوى المركز على العديد من القاعات والتي ستستضيف حوالي 170 جلسة خلال المؤتمر.

 

تشتهر مدينة يوكوهاما بخبرتها في مجال إدارة المخلفات، حيث دعت العديد من المسئولين والخبراء الأفارقة للتدريب في اليابان على كيفية تطبيق الاستدامة في إعادة تدوير المخلفات.

1d8360ca-52fe-485c-a25b-47f13600b527

 

 

9eedbc16-f385-4d15-99cd-e633b79b2c47

ويقوم بتنظيم الفعاليات: المجتمعات المدنية، والمؤسسات الخاصة، والحكومية، والمنظمات الدولية.

8c5cee02-56af-439b-9997-3df4c9834f54

يشارك هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر تيكاد بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

79d12641-59e7-45a2-89d0-51b5415510c9
 
fa8f5f90-3c3d-4089-a3f3-1e9a4d649b5d
 
d329ad4b-aa0e-4f2d-aa9c-6250495e3bb3

 


تيكاد

السيسي

افريقيا

تنمية افريقيا

اليابان

يوكوهاما

طوكيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تيكاد 7.. السيسي فى زيارة تاريخية لليابان.. "العامة للاستعلامات": الرئيس يحظى باحترام الأفارقة ويدافع عن حق القارة فى الاستقرار والتنمية المستدامة.. وتعزيز البنية التحتية والسياحة أهم الملفات على مائدة الحوار

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:15 م

شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:59 ص

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:18 ص

فيديو.. سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر «تيكاد 7»

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:46 م

السيسي يغادر فرنسا متجها لليابان للمشاركة بمؤتمر تنمية أفريقيا "تيكاد"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة