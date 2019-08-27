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اليابان: كوريا الشمالية تطور رؤوسا حربية لاختراق الدفاعات الصاروخية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:06 ص
اليابان: كوريا الشمالية تطور رؤوسا حربية لاختراق الدفاعات الصاروخية صواريخ - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير الدفاع اليابانى تاكيشى إيوايا اليوم الثلاثاء، إن بيونج يانج تطور على ما يبدو رؤوسا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التى تحمى اليابان، مشيرا إلى المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

ونقل متحدث باسم الوزارة عن إيوايا قوله في مؤتمر صحفى، إن اليابان تعتقد أن الصواريخ التى أطلقتها بيونج يانج هى صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى.

وأثارت التجارب التى أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق فى اليابان المجاورة رغم أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.

وجاءت التجارب التى أجريت يوم السبت بعد أن قالت كوريا الجنوبية إنها قررت إنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع طوكيو وسط خلاف متصاعد بشأن العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية.

ووصف إيوايا وغيره من المسؤولين اليابانيين قرار سول بأنه "غير عقلاني" في ظل تزايد التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

وتنشر اليابان والولايات المتحدة مدمرات "إيجيس" في بحر اليابان مزودة بصواريخ اعتراضية مصممة لتدمير الرؤوس الحربية في الجو. وتعتزم اليابان أيضا بناء‭‭ ‬‬اثنتين من البطاريات الأرضية طراز إيجيس لتعزيز الدرع الصاروخية الباليستية الخاصة بها.

لكن تلك النظم الدفاعية مصممة للتصدي لقذائف تنطلق على نحو منتظم ومن ثم يمكن التنبؤ بمساراتها لكن أي‭‭ ‬‬اختلاف في مسار الانطلاق سيجعل عملية الاعتراض أكثر صعوبة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن بلاده والولايات المتحدة تعكفان على إجراء تحليل دقيق للتجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

 


اليابان

كوريا الشمالية

دفاعات صاروخية

بيونج يانج

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