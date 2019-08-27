اليابان : كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية

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قال وزير الدفاع اليابانى تاكيشى إوايا، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخين الباليستيين قصيرى المدى اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية يوم "السبت" الماضى كانا نوعا جديدا من الأسلحة.

وأضاف الوزير اليابانى، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.)، أن وزارته توصلت إلى هذه النتيجة بعد مقارنة عمليات الإطلاق بالصواريخ والقذائف الأخرى التى أطلقتها كوريا الشمالية فى الماضي.

ورجح أن كوريا الشمالية، تسعى إلى زيادة السرية لإطلاق صواريخها لتجعل من الصعب اكتشاف ذلك، كما أضاف أنها ربما تحاول أيضا تحسين الدقة والقدرة على شن هجمات مفاجئة.

وأشار الوزير اليابانى، إلى أن بيونج يانج تعمل على تطوير صواريخ تسير على ارتفاع أقل من المعتاد وعلى مسار غير منتظم وهو ما قد يهدف إلى اختراق أنظمة الدفاع.

وأكد أن اليابان ستعزز نظامها الشامل للدفاع الصاروخى المضاد للطيران حتى تتمكن من الرد على أى تهديدات جوية.

وقد أثارت التجارب التى أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى، القلق فى اليابان المجاورة رغم أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.