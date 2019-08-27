الهجرة تبحث الإعداد لمؤتمر بالتعاون مع "التعليم العالى" للمصريين الدارسين بأمريكا

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "حازم محمود" رئيس اتحاد الدارسين المصريين فى أمريكا الشمالية والمقيم فى كندا، وذلك لبحث التنسيق والتعاون على مختلف المستويات بين الاتحاد فى كندا وأمريكا الشمالية وربط الشباب المصريين الخريجين فى الخارج بوطنهم.

و استعرض حازم محمود عدة مقترحات للتعاون من خلال وزارة الهجرة، تضمنت برامج تدريب تطوعية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات ومجالات مختلفة، وكذلك تنظيم برامج تبادل للخبرات والكفاءات بين اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية واتحادات الطلبة في الجامعات المصرية المختلفة.

وبحثت الوزارة، خلال اللقاء، مقترحًا بالإعداد لمؤتمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، يشارك فيه الطلبة المصريين الدارسين فى أمريكا الشمالية، لعرض خبراتهم ومؤهلاتهم في التخصصات والمجالات المختلفة ودراسة كيفية استفادة الدولة المصرية منها.

كما تناول اللقاء أيضًا الحديث عن إمكانية التنسيق مع بعض الجهات المعنية في مصر مثل وزارة التعليم التعليم العالي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية، فضلا عن دراسة ترشيح نماذج متميزة من اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية، لحضور المؤتمرات الشبابية التي تنعقد في مصر بشكل دوري.

وفي ختام اللقاء، أبدت وزارة الهجرة إعجابها بما قدمه رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية من أفكار ومقترحات للتعاون، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج قادرون على تصدر المشهد الدولي بخبراتهم وكفاءاتهم وما يتمتعون به من طاقة وحماس ومثابرة، وهم على أتم الاستعداد لتسخير هذه الطاقات والإمكانيات من أجل خدمة وطنهم مصر، وكذلك الدفاع عنها ونقل الصورة الصحيحة لما يجري على أرضها من تنمية وتقدم، علاوة على تصحيح الأفكار المغلوطة عنها التي قد يتم تداولها في الخارج.