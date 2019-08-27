النيابة تطلب التحريات حول إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأقليمى بجنوب الجيزة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وطلبت تقرير طبى وافً عن حالة المصابين؛ لاستكمال التحقيقات.

كان 10 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى بجنوب الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من بنى سويف للمتجه إلى الصف، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين لمستشفى الصف.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.