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النيابة تستمع لأقوال الشهود فى واقعة قتل مسجل لفرد أمن بمصر القديمة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:21 م
النيابة تستمع لأقوال الشهود فى واقعة قتل مسجل لفرد أمن بمصر القديمة جثة -أرشيفية
كتب سليم على

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تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها في واقعة مقتل أمين شرطة بشرطة السياحة، على يد مسجل خطر بمسجد عمرو بن العاص، وتستمع لاقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وانتقلت لمعاينة موقع الحادث.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
 
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من قسم مصر القديمة، يفيد بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو ابن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجنى عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

جريمة قتل

مباحث القاهرة

مصر القديمة

مسجل خطر

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