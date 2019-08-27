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المتهم بقتل سيدة فى الحدائق: "شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:20 م
المتهم بقتل سيدة فى الحدائق: "شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل متهم بقتل ربة منزل، بمنطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الجريمة، موضحا أنه عقد النية على سرقة المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها تحتفظ بمبالغ مالية، مشيرا إلى أنه تسلل إلى شقتها وأثناء قيامه بالبحث عن الاموال فى الشقة، شاهدته فقرر ان يقتلها قائلا"شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" ثم فر هاربا

 

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة مسنة.

 

وبإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق.

 

 


حدائق القبة

عاطل يقتل ربة منزل فى حدائق القبة

عقوبة القتل

جريمة القتل

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